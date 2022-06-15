国家库鲁尔泰成员名单公布 总统担任主席

哈通社/努尔苏丹/6月15日 – 根据哈萨克斯坦共和国总统签署的第930号总统令，哈萨克斯坦正式组建成立咨询机构——国家库鲁尔泰。

国家库鲁尔泰的组织结构包括主席（1名）、副主席（2名）、秘书（1名）以及库鲁尔泰成员。

哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为国家库鲁尔泰主席。主席的职责为领导整个库鲁尔泰、确定大会的时间地点，以及向副主席、秘书和成员下达指令。

国务顾问叶尔兰·卡林和全国《主编俱乐部》公共协会主席毕布古莉·杰克森拜为国家库鲁尔泰副主席。副主席的职责是代表主席批准其会议议程及行使其他权力。

总统府办公厅副主任阿依达·巴拉耶娃为国家库鲁尔泰秘书。国家库鲁尔泰秘书的职责是以根据规定聘请专家和学者来开展或执行特定类型的工作、负责库鲁尔泰会议的筹备和组织，以及代表主席和副主席行使其他职权。

国家库鲁尔泰成员由知名政治家和公众人物、政党代表、非政府部门、商界、学术界以及各地区、国家重要城市、首都的公共协会代表组成，成员非固定，将定期进行更新。国家库鲁尔泰成员的职责包括提出库鲁尔泰大会的工作计划、会议议程和议题讨论顺序的建议，参与编制会议材料、参与大会议审议的问题的公开讨论和解释等。值得一提的是，库鲁尔泰成员无权将其权力委托给他人。

总统府新闻局发布了国家库鲁尔泰当前任命的113名成员的全体名单，可以点击这里查看。

【编译：木合塔尔·木拉提】