托卡耶夫总统在总统府接受五国驻哈大使递交国书

哈通社/努尔苏丹/6月15日 – 托卡耶夫总统15日在总统府主持了国书递交仪式，接受五国新任驻哈大使递交国书。

向总统递交国书的五国大使分别来自越南、葡萄牙、亚美尼亚、智利和新西兰。

仪式上，托卡耶夫总统向五位大使的履新表示祝贺，并表示总统府办公厅和哈萨克斯坦政府将会为大使们基于各自国家的人民与哈萨克斯坦人民的共同利益而开展的外交工作给予全方位的支持和帮助。

托卡耶夫总统向越南大使强调指出，发展与越南之间紧密的合作关系，是哈萨克斯坦在亚洲太平洋空间内，特别是对东南亚国家联盟外交政策的重要方向之一。

总统指出，哈国愿意不断扩大与越南的政治对话以及贸易和投资关系，期待越南总统即将在亚信会议期间对哈萨克斯坦进行的国事访问，将能够推动两国制定双边合作的长期全面路线图。

托卡耶夫总统向葡萄牙大使表示，葡萄牙一直是哈萨克斯坦在欧盟中值得信任的伙伴。双方在交通物流、农业、能源、可再生能源、新技术、文化和旅游等领域具有强大的合作潜力，期待该国总统能够访问哈萨克斯坦，就上述领域的合作发展进行讨论。

托卡耶夫总统向亚美尼亚大使强调，该国是哈国在独联体中重要的合作伙伴之一，哈亚双边关系建立在深厚的历史渊源之上。他重申，哈国始终高度重视与亚美尼亚的合作，并坚信具有战略意义的南高加索地区的稳定与和平繁荣，将进一步加强多方面的双边和多边伙伴关系。

托卡耶夫总统对智利大使表示，他对两国关系的良好发展感到十分满意，并相信双边关系将会被提升到一个新的高度。托卡耶夫总统还表示，非常欢迎智利铜业巨头CODELCO与哈萨克斯坦企业建立战略合作伙伴关系。

托卡耶夫总统向新西兰大使表示，哈萨克斯坦与新西兰之间的合作关系基于相互信任和不可动摇的友谊。哈萨克斯坦愿意与新西兰政府合作，扩大相互贸易和投资，以加强物流运输体系，推动经济向好发展。

仪式最后，托卡耶夫总统祝愿五位大使工作顺利，并请大使们代为转达总统向五国元首的问候。

【编译：木合塔尔·木拉提】