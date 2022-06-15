托卡耶夫总统接受著名俄罗斯记者的采访

哈通社/努尔苏丹/6月15日 —— 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫15日接受了俄罗斯著名记者安德烈·康德拉绍夫的采访。

采访中，托卡耶夫总统谈及我国当前正在实施的政治改革进程。

- 关于国家领导人，我采取了“总统不应成为任何政党的成员”的决定。而且，该决定将来可能会继续下去。此外，我国还通过了关于总统亲属的法案。根据宪法修正案，总统亲属不得出任国家高管和国有公司领导职务。-总统说。

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦政治体系符合当前的国情。

- 谈到一些西方人士和观察家大力鼓吹的向议会制度进行过渡的话题，我没有做出过这样的承诺，而且我认为在复杂的地缘政治态势下这种制度并不适合哈萨克斯坦的国情。 我出任总统之前就提出过“强大的总统——有影响力的议会——负责任的政府”原则。-他说。

总统表示，“先经济，后政治”原则在90年发挥了有效性。但是，当今社会需要政治改革。

- 2019年，我们开始修订了和平集会法案，随后开展了议会改革，并进一步提高了女性的参政。关于全民公投，这是由于我开始重组政治结构的改革进程的延续。实际上，我们要结束超级总统制度，它曾展现了其有效性。哈萨克斯坦于90年代末和2000年初取得重大发展突破。但生活不会停滞不前，我们需要重组和改革。因此，我决定过渡至有影响力的议会、充分发挥其作用的执行政权和在议会与民众之前负有责任的总统制度。关于议会，议会下院下次选举将完全按照新的规范进行。-托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统还谈及俄语和哈萨克语地位问题。

- 俄语在哈萨克斯坦的地位正在下降的说法不属实。当然，通过哈萨克语受教育的需求不断增加。不过，俄语在哈萨克斯坦的地位始终没有变化，国内俄语学校的数量也没有减少。-他说。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦和俄罗斯是世界上陆路边境最长的邻国。作为友好睦邻国家，哈萨克斯坦有必要保障主体民族的母语地位，但也不会限制俄语的使用。

采访中，托卡耶夫总统还谈及西方国家对俄罗斯的制裁，以及这些制裁措施对哈俄合作关系的影响。

- 我们在没有违反制裁的情况下与俄罗斯政府继续开展合作。这是前所未有的情况，但是我们必须解决在这种情况下出现的问题。俄罗斯和哈萨克斯坦之间的所有经济合作协定将继续有效。在任何情况下，哈萨克斯坦都不会放弃其同盟义务。-总统说。

【编译：小穆】