政府总理：正在制定新哈萨克斯坦经济政策

哈通社/阿拉木图/6月16日 – 中亚国家峰会期间将将讨论实现可持续发展目标的进展。

此次峰会将由哈萨克斯坦政府组织举办，并得到联合国发展规划署、欧盟和亚洲开发银行的资金支持。

作为中亚国家之间举行的第二次峰会，该地区的各国政府领导人、国际专家、各国际组织和外交团体的代表，以及私营实体代表和中亚民间组织代表将出席活动。

与会各方将围绕中亚地区城市发展的本地解决方案，以及通过实现联合国可持续发展目标(SDGs)的本地化落地，推动当地向可持续发展方式进行过渡的议题开展讨论。

峰会框架下的分组会谈当中，各方还将探讨数字化公共服务、增强妇女和青年的可持续发展权能、资助可持续发展目标并确保与气候议程的协同作用，以及建立新的伙伴关系以加速实现可持续发展目标等议题。

此次峰会将由哈萨克斯坦共和国政府总理阿里汗·斯马伊洛夫主持。

政府总理强调指出，哈萨克斯坦支持联合国2030年可持续发展议程的内容，并将可持续发展目标的指标明确的纳入到了国家发展战略和方案当中。

哈萨克斯坦还组建了一个可持续发展目标协调委员会，负责履行哈萨克斯坦在这一领域做出的各项承诺。

总理同时表示，在全球经济发生深刻结构性变化的背景下，有必要通过调整使国家经济发展政策与中期状况相适应。

-因此，在商界和国际组织专家的积极参与下，我们已经开始着手制定新哈萨克斯坦的经济政策。- 阿里汗·斯马伊洛夫说。

他表示，在新经济政策的框架内，正在制定新的措施来改善投资环境和商业环境，减少国家对经济的参与，引入创新和替代能源，扩大绿色融资等。

【编译：木合塔尔·木拉提】