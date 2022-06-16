叙利亚问题阿斯塔纳进程与会国家发表联合宣言

哈通社/努尔苏丹/6月16日 -- 第18轮叙利亚问题阿斯塔纳和平进程国际会议全体会议16日在首都努尔苏丹举行。根据会谈结果，伊朗、俄罗斯、土耳其代表发表了联合宣言。

联合宣言指出，停火机制担保国伊朗、俄罗斯和土耳其在尊重叙利亚主权和领土完成的前提下，重申它们对《联合国宪章》宗旨和原则的坚定承诺，并强调需要普遍遵守和尊重这些原则。

该声明强调，阿斯塔纳进程在解决叙利亚危机方面发挥了主导作用。停火机制担保国家谴责叙利亚境内一切形式的恐怖主义活动，并表示三国将继续合作打击一些形式的恐怖主义活动，打击旨在破坏叙利亚主权和领土完整、威胁邻国国家安全的分裂主义计划。

宣言中重申，为消灭伊斯兰国、胜利阵线以及与基地组织或伊斯兰国有关联的所有其他个人、团体、企业和组织以及联合国安理会承认的其他恐怖组织，必须持续不断的开展有效的国际合作。

宣言还表示，只有在维护叙利亚主权和领土完整的基础上，才能实现该地区的持久安全与稳定。三国反对任何旨在分裂叙利亚领土完整性的非法自治倡议，并对分裂势力在幼发拉底河以东地区针对平民的暴力行为表示严重关切。

联合宣言中，与会各方向哈萨克斯坦方面高水平的举办第18轮阿斯塔纳和平会谈表示感谢，并就在2022年下半年在努尔苏丹市召开第19轮会谈达成了共识。

【编译：木合塔尔·木拉提】