托卡耶夫总统：没有必要改变国家的名称

哈通社/努尔苏丹/6月16日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫认为，变更哈萨克斯坦的国家名称是一种不负责任的做法。

哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫16日在位于哈萨克亚大草原腹地、古老的游牧民族库鲁尔泰大会召集地乌勒套，主持召开了哈萨克斯坦首届国家库鲁尔泰会议。

托卡耶夫总统在国家库鲁尔泰大会首次会议上发表的致辞中表示，在修宪公投之后，哈萨克斯坦进入了其发展历程的一个全新阶段。伴随着宪法修正案一起发生变化的，还有哈萨克斯坦的政治体系。他强调，哈萨克斯坦将会出现管理国家的新模式。

- 换句话说，我们正在开始建设第二共和国。不过，我国有一些公民在公投期间，提出了应该同时变更国家名称的建议。他们认为，哈萨克斯坦这一名称中的'斯坦'二字，是一个不属于我们的，甚至不属于亚洲国家的词汇。我认为这是一个不符合逻辑的错误观点。因为，国际上有这一后缀名称的国家很多，包括巴基斯坦、阿富汗斯坦、印度斯坦以及其他中亚国家。- 托卡耶夫总统在发言中说道。

托卡耶夫总统还强调指出，在哈萨克斯坦独立的三十年来，许许多多的国际协议都是以这一名称签署的。

- 我们与邻国确立了边境。在这种情况下，改变国家的名称会是一个不负责任的做法。这是会首先对国家安全和人民的和平生活直接造成影响的重要问题。- 托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统在今年3月16日发表的国情咨文中，提出了组建国家库鲁尔泰大会，取代已经完成自己使命的国家社会信任理事会的提议。作为直属哈萨克斯坦总统的咨询机构，国家库鲁尔泰工作的主要目的是为进一步发展社会凝聚力制定思路和步骤。

-库鲁尔泰应形成统一的公共对话制度模式。它将加强政府与人民之间的协作。所有现有社会委员会的活动都将系统化。全国库鲁尔泰将包括所有地区的代表。- 托卡耶夫总统在国情咨文中曾这样说。

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6月14日，根据托卡耶夫总统签署的总统令，国家库鲁尔泰正式宣告成立。

国家库鲁尔泰的组织结构包括主席（1名）、副主席（2名）、秘书（1名）以及库鲁尔泰成员（共113人）。

哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为国家库鲁尔泰主席。主席的职责为领导整个库鲁尔泰、确定大会的时间地点，以及向副主席、秘书和成员下达指令。

国务顾问叶尔兰·卡林和全国《主编俱乐部》公共协会主席毕布古莉·杰克森拜为国家库鲁尔泰副主席。副主席的职责是代表主席批准其会议议程及行使其他权力。

总统府办公厅副主任阿依达·巴拉耶娃为国家库鲁尔泰秘书。国家库鲁尔泰秘书的职责是以根据规定聘请专家和学者来开展或执行特定类型的工作、负责库鲁尔泰会议的筹备和组织，以及代表主席和副主席行使其他职权。

国家库鲁尔泰成员由知名政治家和公众人物、政党代表、非政府部门、商界、学术界以及各地区、国家重要城市、首都的公共协会代表组成，成员非固定，将定期进行更新。国家库鲁尔泰成员的职责包括提出库鲁尔泰大会的工作计划、会议议程和议题讨论顺序的建议，参与编制会议材料、参与大会议审议的问题的公开讨论和解释等。值得一提的是，库鲁尔泰成员无权将其权力委托给他人。

【编译：木合塔尔·木拉提】