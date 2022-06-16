总统：只要哈萨克斯坦主权不倒 哈萨克语言就不会消亡

哈通社/努尔苏丹/6月16日 —— 哈萨克斯坦总统托卡耶夫16日在国家库鲁尔泰讲话中表示，国语的地位不断增强。

总统指出，应始终高度尊重国家象征和国语。

- 对哈萨克语的担忧是因为对国家局势的误解。实际上，无法将过去与现在进行比较。国语的地位日益增加当中。-他说。

托卡耶夫总统表示，尼克儿童频道和国家地理等世界著名电视频道和杂志都推出了哈萨克语版。此外，苹果公司也在IOS系统中新增了哈萨克语。

- 有很多类似好消息。因此，没有理由对此担忧。但是，要继续坚持推进该领域的工作。只要哈萨克斯坦主权不倒，哈萨克语言就不会消亡。-总统说。

托卡耶夫指出，哈萨克文拉丁化是有关国语未来的重要问题。

- 有部分人对迟迟未能过渡拉丁文字表示担心。但是，在语言学基础上，这是一个非常困难的问题。需要清楚这一点。-他说。

哈萨克斯坦总统表示，要应充分研究和全面分析后才做出决定。

- 不应只能通过改变相应的字母从西里尔文过渡至拉丁文。否则，这将导致重大的错误。首先，民众，尤其是青年们必须知道哈萨克语所有单词的拉丁文拼写。也就是说，有必要重新研究我们语言的语法。-总统说。

【编译：小穆】