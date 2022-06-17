政府总理对阿拉木图市进行工作视察

哈通社/努尔苏丹/6月17日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫对阿拉木图市进行的工作视察框架下，对该市IT、医疗卫生和教育领域的发展情况进行了了解。

具体来说，总理对今年5月开始工作的MOST IT Hub 阿拉木图创新创业发展中心进行了工作视察。

总理指出，信息技术集群的发展将为哈萨克斯坦人民带来新的经济机遇。

-阿拉木图市私有创新中心和企业孵化器的数量正在不断增加，大型IT和创意公司相继成立。 全国各地都应建立和启动 IT 中心，并与数字发展、创新和航空航天工业部共同加强这方面的工作。-斯马伊洛夫说。

同时，总理还访问了多学科医疗中心 Mediker 国际医院。

-哈萨克斯坦的部分医学领域已开始具备国际竞争力。国内医疗技术为公民提供了高科技医疗服务，哈萨克斯坦关键健康指标不断改善。 借助远程医疗技术，公民们可在家中获得专业医疗服务。-他说。

在这方面，总理向医院工作人员就医疗工作者日表示了祝贺。

此外，斯马伊洛夫还对阿拉木图客运技术学院进行了视察，该学院在“青年专家 ” 项目框架下配备了各类培训和生产车间。

值得一提的是，这是国内唯一一所与汽车工业联盟和韩国现代汽车中心等合作伙伴共同为汽车制造领域培养专家的学院。

【编译：阿依波塔】