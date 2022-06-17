哈萨克斯坦总统会见巴什科尔托斯坦共和国首脑

哈通社/圣彼得堡/6月17日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫17日在圣彼得堡会见了俄罗斯联邦巴什科尔托斯坦共和国首脑拉迪·哈比罗夫。

据总统府新闻局消息，托卡耶夫与哈比罗夫在会谈中，就哈萨克斯坦与巴什科尔托斯坦之间进一步深化经贸、工业、投资和人文领域合作的问题进行了讨论。

哈萨克斯坦总统强调指出，在哈萨克斯坦与俄罗斯联邦的战略伙伴关系当中，巴什科尔托斯坦一直发挥中重要的作用，双方之间的经济贸易关系多年来保持着告诉的发展。

- 我们愿与巴什科尔托斯坦在商务合作方面确立和推动新的项目，并邀请贵方企业领导人访问哈萨克斯坦，我们将会提供一切可能的协助。我们对此充满兴趣。若巴什科尔托斯坦方面能够提供在工业领域的合作建议，相信双方一定能取得很好的成果。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，巴什科尔托斯坦传统上就在哈萨克斯坦与俄罗斯地区间合作事务的深化过程中发挥着重要的作用，双方在拓展各领域各做方面有着深厚的潜力，哈方期待这些潜力的进一步释放。

巴什科尔托斯坦首脑拉迪·哈比罗夫感谢哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫创造了此次会晤的机会，并强调与哈萨克斯坦之间的合作发展具有战略性的意义。

他强调，巴什科尔托斯坦非常期待与哈萨克斯坦的企业界开展合作，并在其此前对哈萨克斯坦的访问中，已经与哈方达成了多项合作协议。这些协议目前均已得到了良好的落实。

【编译：木合塔尔·木拉提】