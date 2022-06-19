哈伊两国总统发表联合声明 并见证签署各领域合作文件

哈通社/努尔苏丹/6月19日 – 哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统与易卜拉欣·莱希总统之间的小范围会晤结束后，哈萨克斯坦和伊朗两国官方代表团之间的大范围会谈随之召开。

会谈当中，双方就哈萨克斯坦与伊朗双边关系的现状和发展前景进行了全面的讨论。强化在物流交通、工业、农业领域的经济贸易合作，以及进一步加深双方医疗和人文领域的合作成为了讨论的焦点。

在向伊朗代表团表达谢意的同时，托卡耶夫总统指出今年是两国正式建交的30周年。他表示，在这些年当中，两国之间建立了紧密的国家间合作关系。

- 我们建立了基于睦邻友好和稳定友谊的建设性政治对话。两国之间拥有完善的法律框架，签署了60多项双边协议。政府间经贸委员会开展着积极的工作。我们正计划建立一个联合贸易商会，并加强议会之间的合作。区域间合作正在加强，在国际组织内也建立了密切合作。- 托卡耶夫总统说。

谈及经贸合作的潜力时，托卡耶夫总统指出，今年一季度两国贸易量增长迅速，并表示这具有非常重要的意义。

托卡耶夫总统强调指出，哈伊之间在物流交通领域，尤其是«哈萨克斯坦——土库曼斯坦——伊朗»铁路线的上有着巨大的潜力。他还重申，应该尽可能的充分利用里海港口的过境运输出口可能性。阿克套、库里克、阿米拉巴德和安扎利等港口的潜力巨大。

农业也是两国之间经贸合作的主要方向之一。托卡耶夫总统指出，目前伊朗许多大型企业正在哈萨克斯坦有效的开展大宗牲畜、肉制品、奶制品出口和稻米生产方向上的业务。总统表示，哈萨克斯坦愿意扩大向伊朗出口农产品的范围。

总统还表示，哈国愿意与伊朗共同落实轻工业、农业综合体等领域的各类合作项目。

在深化哈萨克-伊朗关系方面，文化领域的合作将会发挥重要的作用。而这方面，生活在伊朗的哈萨克族裔将是双方联系的金色桥梁。托卡耶夫总统还谈及了两国加强在历史研究和历史文献交流方面的合作前景。

伊朗总统莱希向托卡耶夫总统和哈萨克斯坦官方代表团成员表示了欢迎，并强调哈萨克斯坦总统的此次正式访问，将是哈萨克-伊朗双边合作关系发展中的一次新转折点。

- 相信您的此次访问将极大地提振两国在经济贸易、物流交通、能源、农业以及旅游业等领域的发展。- 莱希说。

会谈最后，托卡耶夫总统盛情要求莱希总统在合适的时候访问哈萨克斯坦。

根据会谈结果，托卡耶夫总统与莱希总统签署了旨在将两国关系提升至新高度的联合声明。

此外，在两国总统的见证下，哈伊政府代表团成员签署了以下合作文件：

·哈萨克斯坦共和国外交部下属的外交政策研究所与伊朗伊斯兰共和国外交部政策和国际研究所之间有关合作的相互谅解备忘录；

·哈萨克斯坦共和国文化和体育部与伊朗伊斯兰共和国文化和伊斯兰指导部之间2022~2025年文化交流方案；

·哈萨克斯坦共和国贸易和一体化部与伊朗伊斯兰共和国工业、采掘和贸易部之间分析研究和经验交流领域的合作备忘录；

·哈萨克斯坦共和国与伊朗伊斯坦共和国之间就增加双边贸易的相互谅解备忘录；

·哈萨克斯坦共和国农业部与伊朗伊斯兰共和国农业部之间农业领域合作相互谅解备忘录；

·哈萨克斯坦-伊朗在农产品贸易和过境方面的合作备忘录；

·哈巴尔通讯社与伊朗伊斯兰共和国广播电视公司之间合作的相互谅解备忘录；

·哈萨克国家石油天然气国有公司与伊朗伊斯坦共和国国有石油公司之间的相互谅解备忘录；

·哈萨克斯坦国家铁路公司与伊朗伊斯兰共和国铁路公司之间的相互谅解备忘录。





【编译：木合塔尔·木拉提】