托卡耶夫总统出席第二届卡塔尔经济论坛开幕式

哈通社/努尔苏丹/6月21日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日应卡塔尔埃米尔塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼的邀请，出席主题为“在全球经济复苏中实现平等”的第二届卡塔尔经济论坛。

第二届卡塔尔经济论坛在彭博社的支持和谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼的赞助下举行。

论坛的主要议题是各国克服经济危机方面的问题。

多哥总统福雷·纳辛贝、纳米比亚总统哈格·根哥布、格鲁吉亚总理伊拉克里·加里巴什维利，以及欧洲、中亚和非洲国家部长及政府机构代表与托卡耶夫总统一同出席论坛开幕式。

同时，霍尼韦尔、伊斯兰开发银行、特斯拉、卡塔尔航空、波音、卡塔尔石油公司、科威特石油集团公司、雅高酒店集团、万豪国际和多纳体育等多家国际领先公司领导出席论坛开幕式。

托卡耶夫总统还将参加以 “ 与托卡耶夫总统的交谈”命名的特别小组会议，会议将由彭博电台主持人马努斯-克兰尼（Manus Cranny）主持。

据了解，论坛的目的是根据卡塔尔经济论坛的结果制定下一阶段全球增长计划，并为塑造大流行后的世界提出具体的解决方案。

【编译：阿依波塔】