哈通社/努尔苏丹/6月24日--哈萨克斯坦在阿里巴巴贸易平台开设国家馆。

哈萨克斯坦在全球企业间(B2B)电子商务平台开设国家馆将允许哈萨克斯坦生产商在线销售和宣传自己的产品。

哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长海拉特•托热巴耶夫、哈贸易政策发展中心股份公司（QazTrade）总经理总经理阿扎马特·阿斯哈尔吾勒和阿里巴巴集团副总裁出席哈萨克斯坦国家馆开设仪式框架下举行的在线会议。

副部长指出，当今电子商务发展迅速，哈萨克斯坦已准备好跟上全球趋势。

据其介绍，通过与阿里巴巴的合作，哈萨克斯坦生产商们能够扩大在国外市场推广产品的机会。

-哈萨克斯坦国家馆在阿里巴巴平台的开设印证了国外市场对哈萨克产品的高需求。-他说。

阿扎马特·阿斯哈尔吾勒表示，通过在线市场推广国内公司产品已展示其有效性。 开始在电子平台上交易的公司销售额有所改善。

截至当前，哈萨克斯坦共有130家企业作为“金牌供应商 ” 入驻阿里巴巴电商平台，他们通过电子交易平台销售超过 7 500 种产品。

哈萨克斯坦是继俄罗斯联邦之后，在独联体和欧亚经济联盟中第二个在阿里巴巴平台开设专馆的国家。

【编译：阿依波塔】