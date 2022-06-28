总统媒体日贺词：媒体越强大 国家就越强大

哈通社/努尔苏丹/6月28日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向全体新闻传媒工作者致以哈萨克斯坦大众媒体工作者日的节日祝贺。

托卡耶夫总统在贺词中表示，新闻传播领域的工作既是一种莫大的荣誉，也是一种莫大的责任。

总统指出，哈萨克斯坦媒体在稳固国家主权完成和保障社会和平和谐方面，一直以来都发挥着重要的作用。众多专业的记者，以负责任的专业态度，向国民传播来自国内外的真实信息，为国家的利益诚实而心情的工作，并因此得到了广大受众的尊重与支持。

总统表示，当下社交媒体和互联网上出现了许多虚假的信息，对社会舆论造成了许多混淆和不良的影响，在这种情况下，专业记者的真实报道就显得更加重要，其发挥的作用也越发重大。

托卡耶夫总统在贺词中强调指出，在公正的新哈萨克斯坦建设进程当中，新闻工作者们以专业的知识和负责任的态度发布的每一篇文章、报道和新闻研究，都必然能够为新哈萨克斯坦添砖加瓦，做出重要的贡献。

总统引用著名的哈萨克斯坦爱国者、文学家和诗人、阿拉什运动领袖米尔扎赫普·杜拉特吾勒（Міржақып Дулатұлы）的名言《哪个国家的媒体越强大，这个国家就必然会越来越强大》，并指出，这一说法在当下依然适用。

总统指出，为了维护国家的信息安全和意识形态独立，哈萨克斯坦的新闻传媒工作者们必须对哈萨克斯坦和世界发生的进程有自己的独立观点和看法。

托卡耶夫总统强调，传媒工作者应该成为社会的楷模，成为国家发展的推动力量，不辜负人民对媒体人的信任和支持。

贺词最后，总统向所有传媒领域工作者们致以问候和祝福。

【编译：木合塔尔·木拉提】