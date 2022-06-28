过半数哈国国民对国家媒体的信息充满信任

哈通社/努尔苏丹/6月28日 – 哈萨克斯坦大多数国民倾向于从电视上获取新闻信息。

新闻和社会发展部部长阿斯哈尔·乌马罗夫28日在政府例行工作会议上表示，根据全球最大的非政府新闻组织Internew在哈分支机构Internews in Kazakhstan的统计数据显示，绝大多数的哈萨克斯坦公民通过电视渠道获取新闻信息。

部长说，这一数据占到了统计总量的58.1%。其次是通过互联网门户网站等渠道获得信息的人群，他们在统计总量中的占比为34.3%。

乌马罗夫部长同时指出，超过半数，即51.4%的哈萨克斯坦国民信任来自国家媒体机构的信息。

对来自私人渠道的新闻信息存有信任的国民仅为9.6%。

新闻部长强调称，在落实总统相关任务指示的框架下，新闻和社会发展部就增强哈国大众媒体竞争力方面正在实施一系列具体和系统性的工作。

他表示，在2020年，哈萨克斯坦启动了一项旨在促进新闻传媒领域发展的2020~2022年国家计划，以系统性的解决媒体行业面临的各类问题。

新闻部长指出，截止今日，哈萨克斯坦境内已有超过5000多家媒体机构开展工作，新闻媒体数量仍在不断增加当中。

【编译：木合塔尔·木拉提】