阿什姆巴耶夫总结参议院第二会期工作

哈通社/努尔苏丹/6月28日— 哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫28日主持召开第七届议会参议院第二会期最后一次全体会议，并就会期工作成果进行了总结。

参议院议长表示，第二会期期间，全国隆重庆祝了独立30周年。与此同时，今年年初，我国也面临了前所未有的挑战。“悲惨一月”事件和世界地缘政治局势要求国家管理体系采取新的解决方案。为此，国家领导人公布了一揽子改革方案，其中包括政治改革和宪法改革。

- 宪法修正案全民公投结果显示，大部分公民对总统的宪法修改方案提供了支持。-他说。

阿什姆巴耶夫强调，宪法修正案对建设公正的“新哈萨克斯坦”奠定了基础。

- 实际上，我国迈进了社会经济与政治发展的新阶段。根据对宪法的修改，议会的职权得到进一步扩大。公民合法权益保护机制得到进一步改进，民众参政机会增加。这些改革是现代化的初步阶段。政治体系改革进程将继续进行。总统也强调了这一点。在这方面，议会将通过一系列法案，并对部分现行法案进行补充修改。新的会期，我们将积极推动该工作。-参议院议长说。

据议长介绍，参议院在第二会期共批准通过了78项法案，其中参议员们起草了18项法案。第二会期，参议院举行了2次听证会和4次政府时段会议，以及近30场圆桌会议和10多场地方移动会议。

【编译：小穆】