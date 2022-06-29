马吉利斯议长同中国人大委员长栗战书举行视频会谈

哈通社/努尔苏丹/6月29日 —— 据马吉利斯（议会下院）消息，马吉利斯议长叶尔兰·霍沙诺夫28日同中国全国人民代表大会常务委员会委员长栗战书举行视频会谈。

会谈中，双方就两国合作关系，其中进一步加深立法机构之间的相互合作问题进行了讨论。

栗战书祝贺霍沙诺夫当选马吉利斯议长，并邀请其合适的时间访问中国。

- 这些年里，我们建立了战略和相互信任的合作关系。稳定的高级别对话为此奠定了坚实的基础。毫无疑问，这一切都是两国领导人真诚友谊和信任关系的结果。-霍沙诺夫说。

中国人大委员长指出，两国合作关系得到了高水平发展，已成为国家间关系的典范。

哈萨克斯坦马吉利斯议长指出，尽管存在地缘政治挑战和艰难的国际局势，哈萨克斯坦仍将是中国可靠的伙伴。

霍沙诺夫表示，中华人民共和国在习近平主席的领导下取得了巨大的成就，并成为了世界第二大经济体。 哈萨克斯坦马吉利斯议长向中国人大委员长就托卡耶夫总统正在落实的一系列改革进程进行了介绍。

栗战书指出，在托卡耶夫总统的领导下，哈萨克斯坦人民的生活质量不断提高，哈萨克斯坦在国际社会的地位也提升。

会谈中，双方还就国际组织框架下的立法机构间合作问题进行了讨论，并重申了“一带一路”倡议框架下的相互协作意愿。

霍沙诺夫表示，“数字丝绸之路”和“绿色丝绸之路”倡议是在数字化、“绿色技术”和创新领域实施重大联合项目的正确方向迈出的一步。

此外，双方还就共同利用跨境河水问题，以及保护生态环境和尽快签署该领域协议问题深入交换了意见。栗战书表示，相信未来在相互理解的基础上，两国共同的跨界额尔齐斯河将成为友谊与合作的桥梁。

最后，双方还就两国经贸合作发展问题进行了讨论。

【编译：小穆】