总统要求全面分析研究土耳其核电站建设经验

哈通社/努尔苏丹/7月1日 – 在6月30日召开的国家最高改革委员会会议上，安全可靠的核能和氢能发展措施问题得到了特别的关注。

会上，哈萨克斯坦能源部部长波拉特·阿克硕拉科夫和萨姆鲁克-卡泽纳国家基金董事会主席阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫就这一方向上的工作进行了阐述。

托卡耶夫总统在会议上，援引了国际原子能机构的信息作为例证指出，目前全球能源比例当中，核电的占比已经达到了10%，是继煤电（36.7%）、天然气发电（23.5%）和水电（16%）之后占据第四位的重要电力来源。

- 相比煤炭发电，核电能够在每年减少近20亿吨碳排放量的同时，生产出高于煤炭年发电量三分之一的电力能源。这相当于减少了4亿辆汽车的尾气排放。而谈及核能的未来，由于很多因素，这方面确实存在很高的不确定性。然而，在当前能源危机和能源价格波动的背景下，‘和平利用核能’的问题很显然已经被列入了许多国家的议事日程。由于地缘政治局势紧张，国际能源署呼吁欧盟国家推迟关闭所有核电站。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，目前全球32个国家拥有超过440个核反应堆，而且还有20多个国家正在认真考虑在其国境内建造核电站设施的问题。

除了哈萨克斯坦以外，还包括了智利、印度尼西亚、阿尔及利亚、菲律宾、埃塞俄比亚、塞内加尔以及其他国家。

托卡耶夫总统强调指出，在考量核电站项目的技术供应商名单时，除了价格标准以外，其技术的可靠性也非常重要。他还着重重申，必须确保本国技术人才能够得到充分的教育，并具备完备的工业生产能力。

- 换句话说，我们需要在未来培养足够数量的合格物理学家、核能领域干部、工程师和技术人员。这需要建设全新的教育-生产基地。- 托卡耶夫总统说。

总统还要求核能领域相关部门全面细致的分析土耳其在阿库尤核电站项目建设过程中的经验。

【编译：木合塔尔·木拉提】