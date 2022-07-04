哈萨克斯坦外交部就乌兹别克斯坦局势发表声明

哈通社/努尔苏丹/7月4日 – 哈萨克斯坦外交部就乌兹别克斯坦局势发表了声明。

外交部声明中强调，哈萨克斯坦始终视乌兹别克斯坦为兄弟国家、可信赖的盟友和战略伙伴，因此对近几天来发生在乌兹别克斯坦的情况表示忧虑和关注。

哈萨克斯坦欢迎和支持乌兹别克斯坦领导人为稳定卡拉卡尔帕克斯坦共和国局势而采取的措施。

外交部指出，哈方相信在兄弟的乌兹别克斯坦极为重要的政治事件——宪法修正案全民公投前夕——将会恢复稳定与和谐。

哈萨克斯坦外交部在声明中着重重申，哈方将坚定的根据哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦在1998年10月31日签署的永久友谊协定、2013年6月14日签署的战略伙伴关系协定以及2021年12月6日签署的联盟关系宣言发展和巩固与乌兹别克斯坦的各领域合作关系。

据乌兹别克斯坦总统新闻秘书发布的消息，该国卡拉卡尔帕克斯坦共和国将从当地时间7月3日起至8月2日实行为期一个月的紧急状态。据悉，采取这项措施是为了确保公民安全，保护他们的权利与自由，并恢复这个地区的法律与秩序。

3日，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫到访该国卡拉卡尔帕克斯坦共和国首府努库斯市，与当地民众代表举行会晤并表示，在即将进行修宪公投中，不会对涉及该共和国地位的宪法条款进行变动。

【编译：木合塔尔·木拉提】