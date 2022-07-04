哈议会代表团出席欧安组织议会夏季会议 呼吁共同关注咸海拯救项目

哈通社/伯明翰/7月4日 -- 欧洲安全与合作组织议会夏季会议在英国伯明翰召开，哈萨克斯坦议会代表团参会。

在欧安组织议会常设委员会会议上，哈萨克斯坦代表团领队阿斯卡尔·沙克罗夫和乌兹别克斯坦代表团领队萨德克·萨弗耶夫共同呼吁欧安组织及其成员国为实施拯救咸海项目提供资金援助。

哈乌两国向与会者介绍了咸海水域近60年来遭遇的前所未有的缩减情况和当地土地的盐渍化，并指出，沙尘暴每年携带超过 1 亿吨细盐尘、毒盐和沙子穿越数千公里。它被带到欧洲国家、日本岛屿和南极洲，正在成为冰川融化和海平面上升的原因之一。

同时，居住地环境的恶化，导致中亚咸海地区人民的健康状况急剧恶化，其中肿瘤疾病的比例最高。

哈乌两国政府和领导人共同发出呼吁，指出巨大的生态灾难带来的影响已经超出了本地区国家的范围，需要整个国际社会的共同努力，才能全面解决咸海区域面临的社会经济和生态恢复问题。

值得一提的是，在此次会议期间，哈萨克斯坦代表团还组织举办了一场主题为《在动荡的国际和当前局势下建设新哈萨克斯坦》的展览活动。活动期间，向其他各国议会代表详细介绍了哈萨克斯坦共和国宪法修正案全民公投的结果，宪法修正案中旨在加强议会作用、改进选举制度、为政治竞争力创造条件和发展执法机制等重要的改革措施，以及此次修宪公投为哈萨克斯坦开展大规模的政治和社会经济改革，建设新哈萨克斯坦带来的推动力等。

与会各方对哈萨克斯坦代表团所提供的信息表示了浓厚兴趣，并纷纷表示支持哈萨克斯坦正在发生的变化。

会议框架下，中亚国家和蒙古国代表团成员与欧安组织议会中亚区域特别代表皮亚·考玛举行了会晤。会谈期间，哈萨克斯坦代表团介绍了关于区域合作和当前国际问题的立场。

【编译：木合塔尔·木拉提】