托卡耶夫总统接见马吉利斯议长霍沙诺夫

哈通社/努尔苏丹/7月4日 – 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统4日在总统府接见马吉利斯（议会下院）议长叶尔兰·霍沙诺夫。

据总统府新闻局消息，总统听取了议长对马吉利斯第七届议会第二会期立法工作开展情况进行的汇报。

下院议长强调指出，议会本次会期中通过的多项法案，为托卡耶夫总统提出的各领域改革提供了立法层面的支持和保障。

议长表示，议会休会期间，议员们将前往各地，与选区民众进行交流，了解各地区居民的诉求和意见。对其中重要的问题，将会进行研究梳理后，与政府合作予以解决。

议长向总统介绍了议会下院的新工作模式，包括公共会议平台等。

会谈期间，议长还就阿玛纳特党旨在保障社会公正性和提升人民收入方面开展的工作情况，向总统进行了汇报。

根据《土地阿玛纳特》项目，未被利用以及非法划拨的农业用地收回国有的工作目前正在进行当中。政党与政府合作，正在推动《乡村阿玛纳特》项目，为农村居民学习农业生产新技能提供帮助，该项目将涵盖2400多个农村居民点近770万人口。

会谈中，马吉利斯议长就今年6月23~34日在吉尔吉斯乔尔蓬阿塔市召开的突厥语国家议会大会第11届全体会议的情况，向总统进行了汇报。

【编译：木合塔尔·木拉提】