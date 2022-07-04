托卡耶夫总统同欧洲理事会主席米歇尔通电话

哈通社/努尔苏丹/7月4日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫4日同欧洲理事会主席夏尔·米歇尔通电话，

电话会谈中，托卡耶夫总统就有效落实去年11月在布鲁塞尔会面时达成的共识的重要性。

总统强调，哈萨克斯坦是与欧盟签署扩大战略合作伙伴协议的第一个国家。他指出，这将欧盟与哈萨克斯坦的合作关系提升至新的阶段。

托卡耶夫表示，哈方愿意进一步加强与最大贸易伙伴欧盟之间的稳定合作关系。

会谈中，双方就区域和国际议程热点问题深入进行了讨论，并对粮食危机加剧表示了担忧。托卡耶夫总统强调了为国际局势的改善和最重要的问题建立互信对话开展共同努力的重要性。

- 哈萨克斯坦通过发挥东西和南北之间的“中间市场”作用，可以为该问题提供贡献。-他说。

与此同时，哈萨克斯坦总统邀请欧盟就替代跨陆运输线，其中在跨里海国际运输线发展建立合作。

托卡耶夫总统表示，他对世界能源安全危机担忧。他指出，哈萨克斯坦愿意为稳定世界和欧洲市场开发其碳氢化合物潜力。

托卡耶夫还重申了哈萨克斯坦支持国际社会为阿富汗局势的稳定和提供援助的努力。

最后，总统邀请欧洲理事会主席访问哈萨克斯坦。

【编译：小穆】