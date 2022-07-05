托卡耶夫总统接见国防部长贾克斯勒科夫

哈通社/努尔苏丹/7月5日 – 哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统5日在总统府接见国防部部长鲁斯兰·贾克斯勒科夫。

据总统府新闻局消息，会谈中，国防部部长向武装力量最高统帅就哈萨克斯坦国防部在2022年上半年开展的各项工作进展情况等进行了汇报。

贾克斯勒科夫向托卡耶夫总统介绍了武装部队的军事训练情况。据其介绍，当前的主要培训工作旨在确保管理机构和人员在危机情况下能够有效行动，以及保障中央和地方当局协调行动等方面。

国防部长还向总统就下半年的各项训练和大规模演习计划的安排和部署进行了汇报。他表示，我国官兵将在下半年参加一系列国际性的军事联合演习。

国防部部长还就发展参与特种作战的部队、确保弹药的安全储存、利用国内国防工业综合体的潜力为军队配备现代武器和军事装备以及改善军事基础设施等一系列工作的开展情况，详细向总统进行了汇报。

会谈中还重点关注了确保武装力量官兵安全保障的问题。

托卡耶夫总统强调指出，确保武装力量系统化的发展，保障各项技战术状态始终处于高水平是国防部的一项重要任务。

会谈最后，托卡耶夫总统就进一步强化国防安全向国防部长下达了一系列具体的任务。

【编译：木合塔尔·木拉提】