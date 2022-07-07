欧安组织秘书长计划访问哈萨克斯坦

哈通社/努尔苏丹/7月7日-- 由议会上下两院议员组成的哈萨克斯坦代表团参加了在英国伯明翰召开的欧洲安全与合作组织议会夏季会议。

会议对当前的国际形势和现代挑战背景下的议会间互动问题进行了讨论。

哈萨克斯坦议员们向与会人员介绍了哈萨克斯坦当下国际议程的实施情况，包括民主化、发展绿色经济，以及为实现国家碳中和而采取的措施等。

会议对咸海问题也给予了高度关注。

根据此前的报道，此次会议期间，哈萨克斯坦代表团还组织举办了一场主题为《在动荡的国际和当前局势下建设新哈萨克斯坦》的展览活动。

哈萨克斯坦代表团还向与会人员介绍了由托卡耶夫总统发起的旨在创建«新哈萨克斯坦»的政治和社会经济改革措施。

会议通过了由欧安组织议会大会副主席和可持续发展特别代表阿斯哈尔·沙克若夫起草的《执行联合国在欧安组织地区的可持续发展领域目标》决议。

会议框架下，哈萨克斯坦代表团与英国、美国、土耳其、波兰、奥地利和阿塞拜疆的议会代表团进行了双边会谈，并达成了增加议会间互动共识。

在进一步发展哈萨克斯坦与欧安组织之间的对话方面，欧安组织秘书长赫尔加•施密德谈到了对哈萨克斯坦的访问计划。

会议与会者就议会在世界政治中日益重要的作用、发展和加强议会间合作的必要性发表了共同意见。

【编译：阿依波塔】