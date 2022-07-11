热巴金娜：尊敬的哈萨克斯坦同胞们！我即将回家

哈通社/努尔苏丹/7月11日 – 哈萨克斯坦排名首位，哈国历史上首个夺得温布尔顿网球公开赛冠军的网球运动员叶列娜·热巴金娜将于7月12日抵达努尔苏丹市。

在夺得2022年温布尔顿网球公开赛冠军后，热巴金娜向哈萨克斯坦人民致意。

她说：

-尊敬的哈萨克斯坦同胞们！我即将回家。在温布尔顿大赛期间，你们给予了我无限的支持，我全都感受得到。对此，我深表感谢。我们一同书写了历史，这太棒了！我到现在还不敢相信。

根据哈萨克斯坦网球联合会提供的消息，抵达首都后，热巴金娜将参加面向哈国媒体的新闻发布会，并举办与青年运动员和支持者们的见面会。

据此前报道，在9日晚结束的2022年温布尔登网球锦标赛女子单打决赛中，世界排名第23位的哈萨克斯坦网球«一姐»叶列娜·热巴金娜以6:3/6:2/6:2的比分战胜世界排名第2位的突尼斯选手温丝·贾布尔，首次夺得个人职业生涯大满贯冠军奖杯。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫当天发表推特，祝贺哈萨克斯坦运动员叶列娜·热巴金娜在2022年温布尔登网球锦标赛中夺得冠军。

【编译：木合塔尔·木拉提】