欧盟愿意协助哈国追讨被非法转移至海外的资产

哈通社/努尔苏丹/7月12日 – 欧盟将协助哈萨克斯坦追回被非法转移的资产。

哈萨克斯坦反腐败行动署署长沃勒扎斯·别克帖诺夫12日与由欧盟中亚问题特别代表特希·哈卡拉率领的欧盟代表团成员举行了会晤。

会谈中，欧盟代表表示，欧盟愿意在追回被非法转移的资产方面为哈萨克斯坦提供协助。

特希·哈卡拉说：

- 我想强调指出，哈反腐败行动署与欧盟的合作伙伴之间拥有公开和有准备的合作。从欧盟角度而言，我们支持哈萨克斯坦对被非法转移至境外的资产的返还请求。

在此次会谈中，哈萨克斯坦反腐败行动署署长向到访的欧盟代表团成员介绍了哈萨克斯坦在2022-2026年反腐败政策理念的主要方向。双方还就确立非法敛财行为的法律责任、申报财产的统一规范以及商业活动的保护等进行了讨论。

欧盟代表团对哈萨克斯坦的反腐败工作进展情况予以了高度肯定，强调哈国正在积极的考虑欧洲委员会反腐败国家集团的标准，有效地借鉴和应用了欧盟国家在反腐败方面的经验。

会谈中，双方均强调指出，哈萨克斯坦准备加入《欧洲委员会腐败刑事责任公约》将是反腐败进程中的重要一步。欧盟在今年7月1日对哈萨克斯坦发出了加入的邀请。

双方还在会谈中关注了一月事件期间有关酷刑的案件调查情况。

沃勒扎斯·别克贴诺夫表示，目前已有171起案件结案，177起相关案件仍在调查进程当中，所有案件都严格的遵守伊斯坦布尔议定书。

【编译：木合塔尔·木拉提】