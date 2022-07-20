哈通社/乔尔蓬-阿塔/7月20日 -- 中亚五国外长7月20日聚首吉尔吉斯乔尔蓬-阿塔，就第四届中亚国家元首协商会议的筹备工作进行了讨论。

会议由吉尔吉斯外长热恩别克•库鲁巴耶夫主持，哈萨克斯坦外交部长穆赫塔尔•特列吾别尔德、塔吉克斯坦外交部长西罗吉丁•穆赫里丁、土库曼斯坦外交部长拉希德•梅列多夫和乌兹别克斯坦代理外交部长弗拉基米尔•诺罗夫出席会议。

与会五国外长就即将于明日（7月21日）在乔尔蓬-阿塔召开的第四届中亚国家元首峰会的筹备情况进行了讨论。外长们认真审议了峰会议程草案和最后文件，并就中亚国家在经贸、交通运输、人道主义领域和地区安全等领域合作现状，以及今后进一步加强合作的前景进行了讨论。

哈萨克斯坦外长特列吾别尔德在致辞中指出，中亚五国之间的合作水平近几年来取得的突破性进展，多边合作迈上了一个新的台阶。

他强调，哈萨克斯坦将进一步推进中亚的可持续发展，加强该地区的稳定与安全。

与会的外长们还对吉尔吉斯方面高质量组织此次活动，以及吉方为进一步发展区域一体化所作的努力表示了感谢。

中亚国家元首协商会议第一届峰会于2018年3月在哈萨克斯坦首都努尔苏丹举行，第二届峰会于2019年11月在塔什干举行。 第三届峰会原定于 2020 年 8 月在比什凯克举行，但由于新冠状病毒大流行，推迟到2021年在土库曼斯坦举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】



