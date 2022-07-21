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    11:58, 21 七月份 2022 | GMT +6

    托卡耶夫总统：中亚应成为和平与繁荣的大地区

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    哈通社/努尔苏丹/7月21日-- 第四届中亚国家元首协商会议21日在吉尔吉斯共和国乔尔蓬-阿塔市召开，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦领导人出席会议。

    会议期间发表讲话的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，议程的主要议题仍然是加强安全和外交领域的合作， 这在确保中亚人民繁荣的适当条件方面是非常必要的。中亚地区应成为经济社会稳定发展、全面合作、和平繁荣的大地区。

    托卡耶夫总统强调，有必要启动各国安理会秘书常设磋商机制，以共同制定防范安全威胁的解决方案。

    -此外，我建议外长们至少每六个月定期举行一次会议，以便就地区和国际问题的主要方向商定方案。-他说。

    根据早前报道，哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统乘专机于20日飞抵吉尔吉斯共和国乔尔蓬-阿塔，开始对该国进行工作访问。

    托卡耶夫总统此行的主要目的，是出席于21日在吉尔吉斯乔尔蓬-阿塔市举行的第四届中亚国家领导人峰会。

    20日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫和乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫在乔尔蓬-阿塔市举行了非正式会晤。

    【编译：阿依波塔】



    标签:
    哈萨克斯坦 总统 中亚 吉尔吉斯斯坦 黄金储备
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