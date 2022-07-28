哈萨克斯坦与土耳其之间直航航班数量将再翻一番

哈通社/努尔苏丹/7月28日 – 哈萨克斯坦与土耳其民航管理部门间协商会议于27日举行。

根据工业和基础设施发展部消息，哈萨克斯坦代表团领队为民航委员会主席塔勒哈特·拉斯塔耶夫，而土耳其代表团方面的领队为土耳其航空局局长凯末尔·尤克舍克。

哈萨克斯坦阿斯塔纳航空、斯卡特航空，以及土耳其方面的土耳其航空、飞马航空、顺风航空、自由鸟航空等公司的代表出席了会议。

根据此次会谈的结果，哈萨克斯坦与土耳其方面就进一步增加两国民航航班执勤班次数量问题达成了一致。

具体而言，两国之间相互通勤的航班班次数量将从当前的每周40个班次，增加至每周93个班次。

其中，努尔苏丹至伊斯坦布尔航线从7个班次增至14个班次，阿拉木图至伊斯坦布尔航线从13个班次增加至21个班次。

双方还签署了一份协议，旨在建立两国其他城市之间新的直航航线

根据哈萨克斯坦方面提出的建议，两国之间在努尔苏丹、阿拉木图和伊斯坦布尔之间的航线中，将引入多家航空公司，以使旅客有更多的选择，提高竞争力并降低机票价格。

两国之间航班数量的显着增加，也有助于确保通过哈萨克斯坦的空中航线从独联体国家到土耳其的过境旅客流量不断增加。

【编译：木合塔尔·木拉提】