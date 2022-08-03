哈国核电站计划将不考虑使用美国供应商提供的方案

哈通社/努尔苏丹/8月3日 – 哈萨克斯坦能源部部长波拉特·阿克硕拉科夫3日在新闻发布会上，就哈萨克斯坦正在筹备中的核电站建设计划内容进行了一些分享。

据能源部部长介绍，自去年开始，哈国就启动了针对核电站技术方案的遴选工作，并派出工作组赴土耳其、法国和韩国进行实地考察，还为此访问了阿联酋，并考虑过参访匈牙利的设施。部长称，相关的设施都采用了不同的技术标准，其中土耳其使用的是俄罗斯的技术。

阿克硕拉科夫称，在参观了这些设施后，考察组对核电站不同技术方案的优缺点进行了详细的了解和比对。

目前，核电站技术方案的选择还在讨论当中，部长指出，在已有的5种备选技术方案当中，由于美国供应商提供的技术方案不符合哈国首座核电站的需求，已经将其排除在备选范围之外。

核电站的选址已经获得确认，即首座核电站将位于阿拉木图州江布尔县吾勒肯乡，预计哈国首座核电站的发电功率（装机容量）将为2.4吉瓦。

部长表示，首座核电站预计将拥有两套核反应堆，为确保这些反应堆的稳定安全运行，需要至少2000名核能领域的专业人才。

阿克硕拉科夫指出，虽然在一开始可以获得外国技术专家的帮助，但核电站的运行终归需要本国自行负责，因此，提高本国核能领域人才培养将是重要任务之一。

他相信哈萨克斯坦将能够在 7-10 年内培养出足够多的具有丰富经验的核能领域专家。

能源部长还表示，鉴于哈萨克斯坦制定了在2060年前实现碳中和的目标，那么为缓解能源压力，核电站将是一个必要的选择，在完成首个核电站的建设后，哈国很可能还会启动第二个核电站的建设。第二个核电站有可能会选择修建在巴甫洛达尔州库尔恰托夫市。

【编译：木合塔尔·木拉提】