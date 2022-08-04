政府总理会见安道尔外交大臣

哈通社/努尔苏丹/8月4日 – 哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫4日会见了正在对哈萨克斯坦进行正式访问的安道尔公国外交大臣玛丽亚·乌巴赫。

据总理官网消息，双方在会谈中，就进一步加深哈安两国经贸和投资合作、旅游领域的相互协作，以及在国际组织框架下的双边互动等议题进行了讨论。

阿里汗·斯马伊洛夫强调指出，哈-安之间的经贸-投资潜力尚未得到完全的发挥。总理认为，两国在旅游业方面的合作前景值得关注。

- 哈萨克斯坦拥有发展旅游业所有门类的充足潜力。考虑到安道尔在这方面的经验，我们期待能够与贵方合作开发旅游项目。- 斯马伊洛夫说。

政府总理还表示，哈萨克斯坦与安道尔之间在今天签署的相互免签协议具有重要的意义，并指出这必然将能够为旅游业的发展带来良好的助益。

玛丽亚·乌巴赫强调指出，安道尔也有兴趣寻求新的机会来加强相互合作。她表示，安道尔方面对在哈萨克斯坦开发冰雪旅游业具有浓厚的兴趣，并指出位于阿拉木图的琼布拉克滑雪场给她留下了深刻的映像。

会谈最后，哈政府总理强调指出，玛丽亚·乌巴赫的访问是安道尔有意与哈萨克斯坦发展合作和加强经济联系的重要证明。





【编译：木合塔尔·木拉提】