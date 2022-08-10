哈萨克斯坦航空公司计划增加飞往中国和乌兹别克斯坦的国际航班

哈通社/努尔苏丹/8月10日--哈萨克斯坦航空公司计划开通飞往中国和乌兹别克斯坦多个城市的新国际航班。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部与阿斯塔纳航空公司（Air Astana）、斯卡特航空公司（SCAT），以及哈萨克航空公司（QAZAQ AIR）负责人召开会议，讨论了航空运输业发展中的重点问题。

具体来说，以线上形式召开的会议讨论了，恢复因疫情暂停的国际航班和开通新的定期国际航班，以及在这方面产生的各类问题。

如今，哈萨克斯坦航空公司运营飞往28个国家的115条航线，每周有518班国际航班。

其中包括与阿塞拜疆、亚美尼亚、白俄罗斯、英国、德国、希腊、埃及、印度、伊朗、意大利、卡塔尔、中国、科威特、吉尔吉斯斯坦、马尔代夫、蒙古、荷兰、阿联酋、波兰、俄罗斯、沙特阿拉伯、塔吉克斯坦、泰国、土耳其、乌兹别克斯坦、捷克共和国和韩国之间的国际定期航班。

2022 年上半年，哈萨克斯坦航空公司通过国际航线运送旅客 120 万人次，同比（70 万）增长 60%。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部民航委员会要求国内航空公司扩大飞行区域。目前，相关部门正在开展这方面的工作。例如，正在进行与巴基斯坦建立航空联系相关协商。同时，由于需求增加，计划开通飞往乌兹别克斯坦和中国多个城市的新航班。

疫情之前，每周飞往中国的航班有40多班，如今每周仅有3班航班飞往中国。

民航委员会副主席萨勒塔娜特·托姆皮耶娃表示，哈方向中国和乌兹别克斯坦民航当局发出了增加航班数量提议。

【编译：阿依波塔】