哈萨克斯坦外交部长会见新加坡总统

哈通社/努尔苏丹/8月17日—哈萨克斯坦总统或将对新加坡进行正式访问，哈外长访问新加坡期间与新方就相关工作进行了接洽。

据外交部消息，在对新加坡进行的正式访问期间，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆赫塔尔•特列吾别尔德在总统官邸与该国总统哈莉玛•雅各布进行会晤。

双方就进一步加强两国关系及扩大经济联系等问题进行讨论。特列吾别尔德向新加坡总统转达了哈总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶的真挚问候和美好祝福。

会谈涉及国家元首即将对新加坡进行的正式访问相关事宜。

哈外长介绍了修宪全民公投的结果，及国家元首为建设«新哈萨克斯坦»所采取的政治经济改革情况。

哈莉玛•雅各布向哈国总统致以亲切的问候，并指出哈新两国在互信与相互支持的基础上建立了高水平的政治对话和互利伙伴关系。

新加坡总统高度赞赏哈萨克斯坦在致力于确保亚洲和平、安全与稳定，促进全球宗教间对话的亚信会议成员国峰会和世界与传统宗教领袖大会框架内开展的各项工作，上述两个重要会议即将在努尔苏丹市举行。

当天，哈外长特列吾别尔德还会见了新加坡政府副总理兼财政部长，人民行动党第四代（4G）领导团队政治领军人物黄循财。

交通、经贸和投资领域互动是哈新合作重要内容之一。有鉴于此，双方详细讨论了推进经济合作与互利互惠合作项目等问题。

双方特别关注了拓展哈萨克斯坦中转潜力，及发展哈新企业在制造业、信息通信技术、建筑和金融等领域的合作项目。

哈方向新方通报了«阿斯塔纳»国际金融中心最新动态以及为发展该中心主要业务方向所采取的措施，并指出研究借鉴新加坡资本市场发展经验对哈萨克斯坦金融中心有着重要意义。

【编译：阿遥】