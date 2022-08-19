哈俄两国元首在索契举行会谈

哈通社/索契/8月19日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫19日在索契同俄罗斯联邦总统弗拉基米尔•普京举行会谈。

会谈中，哈俄两国元首就双边战略合作热点问题，其中就经贸、投资、工业、能源、油气和其他领域联合合作项目问题进行了深入讨论。

与此同时，双方还就国际和区域热点问题，以及国际组织框架下的相互协作问题交换了意见。

托卡耶夫总统指出，两国合作关系得到了快速发展。

-实际上，哈萨克斯坦与俄罗斯之间建立了基于战略伙伴的合作关系。今年，我们将迎来双边建交历史上的重要日期。30年前，我们签署了关于友谊、合作和相互协作的协议。2013年，该协议在您签署的关于同盟关系文件得到了补充。-托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统表示，两国之间的贸易呈现增长。2021年，双边贸易额达245亿美元，成为了我国最大的贸易伙伴。

托卡耶夫称，两国在联合国和其他国际组织框架下开展了有效的协作。

-今年，哈萨克斯坦将接任独联体轮值主席国。10月份，独联体峰会将在努尔苏丹举行。我们相信您将出席峰会。与此同时，俄罗斯在独联体中发挥重要作用。-他说。

哈萨克斯坦总统表示，没有理由对哈萨克斯坦与俄罗斯合作的未来做出悲观的预测。

-地缘政治形势或需要我们进行“对表”。或许，应向我们的政府下达额外的指示。双边政府正在开展有效的合作。尽管如此，生活还是提出了需要解决的新挑战。 总的来说，我们完全有理由对伙伴关系的发展感到满意。两国有着世界最长的陆路边境。因此，没有理由对哈萨克斯坦与俄罗斯合作的未来做出悲观的预测。我作为哈萨克斯坦总统，我有意为所有领域合作关系发展带来新的动力。-总统说。

普京感谢托卡耶夫总统接受邀请到访索契。

- 10月份，我们将迎来建交30周年，并计划举行一系列庆祝活动。我们的各部门正在开展积极协作，政府间委员会也进行着有效合作。-他说。

俄罗斯总统表示，两国外交部和国防部正在就举办联合活动，其中在集体安全条约组织框架下的联合军演进行筹备。

-两国之间的贸易量不断增加。去年增长34%，二今年前5个月增长8.8%。据我所知，俄罗斯对哈投资总额达180亿美元，而哈萨克斯坦向俄罗斯的投资额大45亿美元。俄罗斯是哈萨克斯坦最大经贸合作伙伴。与此同时，我们正在制定一系列重大项目。我们在高科技，其中在航空航天领域开展了有效合作。很高兴我们的会面为双边战略合作伙伴关系的发展带来新的动力。-普京说。

【编译：小穆】