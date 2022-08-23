托卡耶夫总统主持召开经济问题工作会议

哈通社/努尔苏丹/8月23日—— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统23日在总统府主持召开了经济问题工作会议。

会议就我国2023-2027年社会经济发展预测，以及2023-2025年国家预算草案进行了审议。

政府总理阿里汗·斯马伊洛夫、总统办公厅主任穆拉特·努尔特列吾、央行行长哈利姆詹·皮尔玛托夫、政府副总理兼财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫、总统办公厅第一副主任提穆尔·苏莱曼诺夫、国家审计委员会主席娜塔莉亚•格都诺娃和国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫出席会议。 根据总理提供的数据，我国2022年的国内生产总值（GDP）将不低于3%，而2023年将增至4%。

总统指出了社会经济发展预测的平衡。根据政府数据，国内生产总值名义增长预计从今年的103.6万亿坚戈将2023年达到120.7万亿坚戈。根据预测，由于税收的增加，预算收入将从10.5万亿坚戈增加到13.5万亿坚戈。 作为国家预算项目的积极方面，国家基金的担保转移支付从2022年的4万亿坚戈将急剧下降到2023年的2.2万亿坚戈。到 2023 年，非原材料赤字从 8.3% 减少到 6.8%，将对宏观经济稳定产生积极影响。

托卡耶夫总统要求政府有效规划和分配资金。

最后，总统要求政府根据会议讨论的问题，进一步扩充2023-2027年社会经济发展预测和2023-2025年国家预算草案。

【编译：小穆】