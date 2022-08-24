哈萨克-阿塞拜疆合作即将迈入新阶段

哈通社/巴库/8月24日--今年是哈萨克斯坦与阿塞拜疆建交30周年。

30年前，即1992年8月27日，哈阿正式建交。

30年，历史长河一瞬间。但两个兄弟国家之间紧密合作关系正是在这一时期形成并持续加强的。

2005年，在巴库签署的《战略伙伴关系及同盟关系条约》将两国团结合作推向了一个全新阶段。

换言之，两国友好与同盟关系植根于此文件。

后苏联空间两个兄弟国家对彼此主权和领土完整的公开支持，不仅表现在口头上，更体现在实际行动上。

在应对当今全球性挑战、包括近几个月世界出现的地缘政治动荡中，全方位、平衡外交政策显得尤为重要。

到目前为止，哈阿两国签署批准各类文件近90份。其中包括国家间条约、政府间协议和其他文件。

就合作形式而言，具有明显的多边性。两国在联合国、欧安组织、伊合组织、亚信会议、突厥文化国际组织、突厥国家组织等国际和区域组织中，保持着协调一致。

此外，两国立法机构也建立了紧密合作互动关系。两国之间双边关系的牢固基础不仅包括政治关系，也包括经济联系。

目前，阿塞拜疆已成为哈萨克斯坦在南高加索地区主要的经贸伙伴。

【编译：阿遥】