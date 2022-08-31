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    13:50, 31 八月份 2022 | GMT +6

    达尔罕•萨特巴勒德被任命为突厥斯坦州州长

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    哈通社/突厥斯坦/8月31日--达尔罕•萨特巴勒德被任命为突厥斯坦州州长。

    哈萨克斯坦共和国政府总理阿里汗·斯马伊洛夫31日出席突厥斯坦州地方议会例会。会上，两人被提名为州长候选人。一位是哈萨克斯坦驻乌兹别克斯坦特命全权大使达尔罕·萨特巴勒德，另一位是现任塞兰县县长乌拉斯别克·赛德别科夫。

    经投票，达尔罕·萨特巴勒德被选举为突厥斯坦州州长。

    达尔罕·萨特巴勒德，1974年出生于萨热阿尕什县。毕业于阿克莫拉赛福林农业学院和哈萨克人文法律大学。经济管理学专家，法学专家。

    在职业生涯中，他曾担任过政府总理办公室部门主任、奇姆肯特市市长、南哈州副州长。曾任参议院议员。近年来担任哈萨克斯坦驻乌兹别克斯坦特命全权大使。

    他被授予《荣誉》(Құрмет)、《杰出贡献》(Ерен еңбегі үшін) 勋章。

    据报道，2019年2月以来担任这一职务的沃穆尔吾扎克·舒克耶夫于本月24日提交辞呈。导致他辞职的主要原因为，原肯套市市长被指控收受巨额贿赂，于23日被判处10年监禁。

    近日，国家元首签署法令，解除沃穆尔吾扎克·舒克耶夫的突厥斯坦州州长一职。

    【编译：阿遥】
    标签:
    哈萨克斯坦 突厥斯坦州 任免 黄金储备
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