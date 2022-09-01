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    18:15, 01 9月 2022 | GMT +6

    美驻哈临时代办：美方支持哈国总统的锐意改革

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    哈通社/努尔苏丹/9月1日 – 美国驻哈萨克斯坦使馆临时代办朱迪·科1日表示，美国方面高度期待哈萨克斯坦的总统选举，并将对选举的公平予以关注。

    美国驻哈使馆临时代办表示，美方认真的听取了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于9月1日在议会上下两院联席会议上发表的年度例行国情咨文，并对总统锐意进取的改革措施予以支持。

    朱迪·科指出，哈国将举行非例行总统选举的消息引起了美方的注意。

    - 我们期待这场选举的举行，并将关注其公正性。- 她说。

    美国驻哈使馆临时代办还强调指出，30年来，美国一直是哈萨克斯坦可以信赖的合作伙伴，始终支持哈萨克斯坦的主权独立和领土完整。

    朱迪·科还表示，美国愿意在哈萨克斯坦的改革进程当中，提供一切需要的帮助。据其介绍，美国有很多相应的援助机制可供哈国选择，包括在国防和其他工业部门提供全方位的援助。

    值得一提的是，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫9月1日在议会上下两院联席会议上发表了例行的年度国情咨文。国情咨文主要内容涉及国家社会经济发展情况。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

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    哈萨克斯坦 国情咨文 外交 哈萨克斯坦与美国 总统 美国 黄金储备 国情咨文20220901
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