库斯塔奈火情：明火已完全扑灭

哈通社/库斯塔奈/9月7日--紧急情况部库斯塔奈森林火灾应急指挥部发布了截至7日08：00时灾情数据通报。

通报称，目前，各居民点无任何危险，明火已被扑灭，余火清理工作正在进行。在阿曼卡拉盖、列斯诺伊、奧焦尔内和巴尕纳勒区域，已采取安全警戒措施。微量降雨增加了空气湿度。









奧焦尔内、列斯诺伊、阿曼卡拉盖乡局势得到稳定。奧焦尔内、阿曼卡拉盖乡只有少许零星的火点在冒烟。自火灾扑救开始以来，直升机已从空中洒水243次。应急力量和消防机械已在巴尕纳勒主要工作区域完成重新集结。在那里，还调动了国防部和地方执行机关工程设备进行耕地作业。

火灾发生以来，共有2091名居民被紧急疏散。其中，阿曼卡拉盖、奧焦尔内、列斯诺伊乡9月3日紧急疏散居民1841人，巴尕纳勒、喀赞巴斯乡9月5日紧急疏散居民250人。目前，21被安置在阿乌里耶阔勒中学疏散点，1人安置在阿乌里耶阔勒寄宿学校疏散点，42人被安置在喀赞巴斯中学疏散点，其中包括14名儿童。疏散居民大部分已回家，少部分被亲朋好友接走。





共有91座房屋受损，其中，85座在阿曼卡拉盖乡，6座在奧焦尔内乡。已出动紧急情况部、内政部国民警卫队及其库斯塔奈市学院、国防部和地方执行机关79台消防设备、6架飞机、2辆消防列车、721名工作人员投入到火灾扑救工作。火灾造成12人受轻度、中度烧伤或中毒，包括7名居民（其中一名是未成年人）、1名林场工人、1名政府职员和3名紧急情况部工作人员。一名1935年出生的公民死亡。

9月4日，过火面积超过4.3万公顷，林场总面积10万7257公顷。

紧急情况部已开通热线电话，截至目前，已接到37个来电。在阿乌里耶阔勒县疏散中心， 7名心理师向124名居民提供了心理咨询服务，与45名儿童进行集体谈话。

灭火工作仍在继续。

【编译：阿遥】