图尔克被任命为联合国人权高专

哈通社/纽约/9月9日 —— 据联合国新闻处消息，经联合国大会第76届会议第102次全会周四一致核准通过，联合国秘书长古特雷斯正式任命来自奥地利的沃尔克·图尔克（Volker Türk）为新一任联合国人权事务高级专员。

联合国秘书长发言人办公室表示，在图尔克漫长而杰出的职业生涯中，他致力于促进普遍人权，特别是为世界上最脆弱的一些人群提供国际保护，这其中就包括难民和无国籍人士。

履任要职

从2022年1月25日至今，图尔克担任联合国秘书长办公厅主管政策事务副秘书长。自2019年起，他曾在秘书长办公厅担任主管战略协调助理秘书长。

2015年至2019年，图尔克在联合国难民事务高级专员公署（难民署）日内瓦总部担任保护事务助理高级专员，特别负责《难民问题全球契约》的制订。

他曾在难民署总部担任重要职务：2009年至2015年担任国际保护司司长，2008年至2009年担任组织发展和管理办公室主任，2000年至2004年担任保护政策和法律咨询科科长。

图尔克还在世界各地担任过难民署多个职务，包括驻马来西亚代表，驻科索沃特派团助理团长，驻波斯尼亚和黑塞哥维那特派团助理团长，以及驻刚果民主共和国区域保护协调员。此外也曾在难民署科威特特派团任职。

首要人权官员

联合国人权事务高级专员对秘书长负责，是联合国的首要人权官员，负责总部设在日内瓦的人权高专办的所有活动及其行政管理。

依照联合国大会第48/141号决议，联合国人权事务高级专员由联合国秘书长任命并经联合国大会批准，适当考虑地域轮换，任期四年，可连任一次。

在图尔克之前，米歇尔·巴切莱特从2018年9月1日至2022年8月31日担任联合国人权事务高级专员，但在任期结束后，她未寻求连任。联合国秘书长古特雷斯周四向巴切莱特对联合国作出的承诺与奉献表示感谢。