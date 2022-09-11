哈萨克斯坦与土耳其将进一步加深太空技术领域合作

哈通社/安卡拉/9月11日 – 应土耳其航空航太工业 (Turkish Aerospace Industries)公司的邀请，哈萨克斯坦国家航天局代表团对土耳其进行了工作访问。

访问期间，哈方代表团成员参观了土耳其航天公司组装测试综合体和航天技术设计局，并对该公司的生产能力进行了了解。

在参观组装测试综合体期间，土耳其航空航太工业公司向哈方代表团展示了由该公司自行设计生产的大型通信卫星TurkSat-6A，并介绍了航天设计局的工作。

哈萨克斯坦«共和国太空通讯中心»董事会副主席瓦西里·列昂诺夫在参观中表示，哈萨克斯坦有兴趣在KazSat-3R卫星通信系统当中，使用土耳其航天公司研发的SmallGeo 平台。

在随后的会议期间，哈萨克斯坦和土耳其的航天领域专家就中亚国家和突厥国家组织的联合通信卫星项目计划进行了讨论。

土耳其航空航太工业公司指出，该企业不仅有能力支持实施这一联合项目，提供创建通用空间系统的技术平台，而且愿意向哈萨克斯坦共和国进行技术转让，并提供帮助提升哈萨克斯坦航天领域人才的技能。

哈萨克斯坦与土耳其航天机构还就签署一份合作备忘录达成了共识，计划通过双边合作，激活哈萨克斯坦的卫星研发生产能力，在保障哈国利益的基础上，利用土耳其航天技术共同开展卫星通信系统方面的合作。

双方计划在2022年9月底举行的《数字桥2022（Digital Bridge-2022）》国际创新论坛期间完成文件的签署工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】