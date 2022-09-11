联合国秘书长视察巴基斯坦洪灾灾区 呼吁国际社会援助

哈通社/努尔苏丹/9月11日 -- 自6月中旬以来，巴基斯坦遭遇几乎持续不断的季风降雨、山洪暴发和由降雨引发的山体滑坡。这些灾害目前已造成1300多人死亡，3300万人受灾，该国四分之三的国土受到影响。

洪灾还造成110多万所房屋受损或遭摧毁，超过47万人住在临时营地中。此外，估计有350万儿童的教育和学习受到干扰，其中包括至少61所难民学校受损。

运送国际赈灾物资的班机陆续抵达巴基斯坦，包括美国总值3000万美元的首批物资。不过联合国表示，巴基斯坦目前所获得的援助远远不足，世界有义务向巴基斯坦伸出援手。

联合国秘书长古特雷斯说：«这不是团结的问题，而是正义。（巴基斯坦）处在气候危机的最前线，国际社会绝对有必要认识到这一点，尤其是那些对全球气候有更多影响的国家。»

古特雷斯说，巴基斯坦的碳排放量不到全球的1%，却是受灾最严重的国家之一，几十万人流离失所。预计巴基斯坦灾后重建至少需要300亿美元。

巴基斯坦总理夏巴兹沙里夫表示：«从你们那里得到的一分一毫，全部都会以最透明的方式花在人道主义用途上。»

巴基斯坦目前已有200多个救济点，为灾民提供粮食和住所。美国则在星期五宣布将为巴基斯坦额外提供2000万美元的人道主义援助。