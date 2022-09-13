托卡耶夫总统与罗马教宗举行双边会谈

哈通社/努尔苏丹/9月13日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫13日同到访的罗马教宗方济各举行会晤。

会谈开始之前，托卡耶夫总统在总统府为罗马教宗举行了隆重的欢迎仪式。

会谈中， 哈萨克斯坦总统欢迎罗马教宗的到访，并感谢他接受邀请出席第七届世界和传统宗教领袖大会。

- 您对哈萨克斯坦，以及对中亚地区的首次使徒之行给宗教多元的我国人民带来了极大的喜悦。我认为，您的此访问是慈善和正义道路上的精神领导的光辉榜样。2001年9月，若望保禄在震惊世界的美国911恐怖袭击事件后对哈萨克斯坦进行了历史性访问。该访问具有很大的象征意义。-总统说。

哈萨克斯坦总统表示，罗马教宗的到访在国际局势紧张和世界地缘政治形势严峻的背景下进行的。托卡耶夫指出，罗马教宗访问哈萨克斯坦和出席世界和传统宗教领袖大会是重大事件。

总统表示，罗马教宗的访问有助于促进和平与相互理解倡议。

相互信任和尊重的情况下举行的会谈中，托卡耶夫总统和罗马教宗就宗教间和谐与对话、哈萨克斯坦和梵蒂冈之间的合作关系发展前景进行了讨论，并就现代社会风险与挑战深入交换了意见。

【编译：小穆】