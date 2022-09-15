德国专家开始对布拉拜鸟类种群进行研究

哈通社/努尔苏丹/9月15日--据总统事务管理局消息，德国鸟类学家杰罗姆.贝克于日前抵达哈萨克斯坦布拉拜国家自然公园，开展鸟类调查工作。他计划将对生活在该地区的鸟类进行普查，并更新相关研究数据。

杰罗姆.贝克是一位在鸟类野外识别方面有丰富经验的学者，他此行目的是与我国学者分享其观测鸟类生活和绘制鸟类种群栖息地数据地图的经验。





据介绍，布拉拜国家自然公园于2016年同德国高级专家组织建立了合作关系。此前，已有两名林学和爬虫类学专家来到此地进行相关研究。邀请鸟类学家对该地区鸟类种群数量进行研究尚属首次。





布拉拜国家自然公园位于阿克莫拉州布拉拜区，距离阿斯塔纳257公里，成立于2000年，总面积8.5万公顷，因风景优美、气候宜人而被世人称之为«哈萨克斯坦的瑞士»。公园坐落在高山与湖泊之间，是哈萨克斯坦境内著名的度假胜地之一，清澈的湖泊、茂密的森林、一座座类似金字塔的山脉令许多游客惊叹不已。在这美丽的国家级自然公园中，人们可以尽情的放松，并体验大自然的清新，也可以上山采风，在笔直的公路上骑自行车游玩或在山林间漫步。公园内设有86处游乐场所，为游客旅程增添不少乐趣。

【编译：阿遥】