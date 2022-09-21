哈萨克斯坦参加第七届中国-亚欧博览会

哈通社/阿斯塔纳/9月21日 —— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，第七届中国-亚欧博览会于2022年9月19日至23日以线上线下混合形式在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐举办。该博览会旨在促进新疆维吾尔自治区与亚欧国家在贸易、金融、投资、旅游、科学、新技术和文化领域的合作。

消息称，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、巴基斯坦总理沙赫巴兹·谢里夫、匈牙利总理欧尔班·维克托、吉尔吉斯斯坦第一副总理卡瑟马利耶夫、塔吉克斯坦第一副总理萨义德·达夫拉塔利等国家政要在博览会开幕式上发表了视频致辞。

中方出席活动的有中华人民共和国国务院副总理胡春华、商务部副部长王受文、新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞和新疆维吾尔自治区主席艾尔肯·吐尼亚孜。

来自欧亚地区32个国家的3000多家企业参展。哈萨克斯坦以主宾国的身份参加。 2022年9月20日在展览的框架下在哈萨克斯坦驻华大使馆、哈萨克投资国有公司和博览会组委会的组织下以线下线上混合的方式举办了哈萨克斯坦-新疆企业家论坛。该论坛旨在加强联系，扩大贸易关系和两国企业家之间的投资协作。

阿塔梅肯企业家协会主席拉伊穆别克·巴塔洛夫、哈萨克投资国有公司董事长梅尔让•尤苏波夫、萨姆鲁克-卡泽纳国家基金发展和私有化部执行经理叶尔那尔·让纳吉尔参加了论坛。中国新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞、中国贸促会会长任鸿斌、中国驻哈萨克斯坦大使张霄以及哈萨克斯坦驻华大使馆代表出席了活动。 在论坛上介绍了哈萨克斯坦的投资环境和经济潜力，哈萨克斯坦政府为改善营商条件所采取的措施以及哈萨克斯坦共和国国有企业的潜力。

论坛结束后签署了一系列商业合同，包括采购铜精矿和锆精矿、哈萨克斯坦水果和蔬菜对华出口、生产蒸压加气块等合同，总金额为4.75亿美元。

此外，在哈萨克斯坦驻华大使馆的组织下，在第七届中国-亚欧博览会上哈萨克斯坦国家馆是所有参馆中最大的展馆，展出了来自哈萨克斯坦20家大型食品和轻工企业以及建筑材料制造商的140余种商品（葵花籽油、糖果、蜂蜜、面粉、意大利面、果汁、酒类和其他产品）。

哈萨克斯坦国家馆持续到9月23日开放，将为有意签署进口哈萨克斯坦产品合同的中国商界代表提供全方位的咨询支持。