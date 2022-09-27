政府总理主持移徙问题会议 讨论外国公民入境量增加问题

哈通社/阿斯塔纳/9月27日 – 哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫主持召开移徙问题会议，就俄罗斯联邦公民入境量增加造成的情况进行了讨论。

会上，劳动和社会保障部部长塔玛拉·杜伊谢诺娃就入境俄罗斯公民在各地区的安置，以及可能的就业需求和咨询问题等进行了介绍。

内务部部长玛拉特·阿赫梅特詹诺夫介绍了对来哈的俄公民进行登记和保障公共法律秩序方面的工作情况。

司法部部长哈纳特·穆辛则就住房租赁市场在权益保障方面的一些情况作了简要介绍。

科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克、数字发展创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛、西哈萨克斯坦州州长哈里·耶斯哈利耶夫即阿拉木图市市长叶尔波拉特·多萨耶夫出席会议。

政府总理在会上强调指出，中央政府机关及各地方政府部门需强化协调工作力度，保障各地区社会秩序的稳定和安宁。

阿里汗·斯马伊洛夫说：

- 要加强确保国家法律秩序和安全的工作，并为来哈的俄罗斯公民提供可能的帮助。在欧亚经济联盟相关立法的框架下，及时的完成这些外国公民在哈的登记手续，并考虑可能的就业情况。在这方面，采取措施稳定当前住房租赁市场出现的问题是很重要的。

政府总理指出，各级政府机构必须向国民及来哈的外国公民，就各自的合法权益和责任义务等，及时准确的予以告知和解释。近期内，将就这一系列问题开通专门的咨询渠道。

政府总理同时要求，监管部门必须加强对临时来哈的外国公民在哈就业过程中，对哈萨克斯坦劳动法的正确执行情况予以严格监督。

此外，总理指示要确保所有交通基础设施的稳定运行，采取必要措施防止人员在一个区域的过度集中，并要求«为民服务中心»增设接待窗口，保障该机构工作的持续顺利开展。

【编译：木合塔尔·木拉提】