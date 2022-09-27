托卡耶夫总统与奇姆肯特市居民会面

哈通社/奇姆肯特/9月27日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫27日下午同奇姆肯特市民众举行会面。

总统在讲话中指出，奇姆肯特是我国风景最优美，民众最热情的地方之一。

- 奇姆肯特市在哈萨克精神文明中具有独特的地位。它是民族传统的摇篮，也是哈萨克特征和热情的象征。这里是优越文化和民族礼仪的交汇地。尊长敬老这里的主要原则。奇姆肯特是哈萨克人民修养生息的沃土。因此，我坚信这里的居民生活在世外桃源般的美丽城市。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统表示，这座古城至少拥有2200多年的历史，这也得到了联合国教科文组织的确认。他同时还称，自奇姆肯特获得直辖市地位后，发生了许多积极的变化。比如说，为城市发展拨款了1700亿坚戈资金，并吸引了1.5万亿坚戈投资。此外，城市预算增长4倍，工业生产增长65%，并建成了总面积达250万平方米的住房。 托卡耶夫指出，正在为将奇姆肯特市打造成我国四大枢纽城市开展实际工作。与此同时，总统为城市繁荣发展提出了一系列问题。

总统表示，首先，为了发展生产和改善工业区，要重点推动城市经济多元化和国产商品生产。其次，要进一步加强农业发展，并保障食品安全问题。

此外，托卡耶夫总统还注重关注了中小企业的发展。他表示，近些年，中小企业在地方生产总值的占比例达到了40%。

- 这是很好的指数。该领域共有18多万人工作。在这里，我想特别指出奇姆肯特市居民的勤劳。南部地区的民众一直以来是最勤劳的，是全国人民的典范。我感谢你们通过辛勤的劳动为国家发展做出的贡献。-他说。

托卡耶夫总统强调，城市的总体规划应符合其经济潜力，并表示应考虑到世界大城市中出现的所有问题。

-中亚最大市场之一塔什干离这里不远。因此，奇姆肯特应在所有领域具有竞争力。因此，要考虑到这些因素，明年年底前重新制定城市发展总规划。-总统说。

讲话中，总统还谈及了城市住房建设和交通运输，以及社会基础设施和文化设施建设等问题。

托卡耶夫指出，医疗卫生领域发展和就业保障问题也是主要工作任务之一。与此同时，总统要求政府和地方政府尽快落实现代化围产中心的任务。

托卡耶夫总统在讲话中谈及当前面临的新挑战，以及周边国家发生的武装冲突。

-大国之间的制裁对峙进一步恶化事态。在这困难的时期，人民的团结至关重要。团结是繁荣之源。也就是说，繁荣是经济，而团结是政治。维持国家稳定才能实现繁荣发展。我们不需要外部敌人和内部冲突。因此，我们在外交政策上保持中立立场。国际社会也高度评价了我们的立场，这也符合我国的最终利益。而在内部政策上，我们要注重团结与和谐。-他说。

总统指出，在这种极其复杂的地缘政治形势下，哈萨克斯坦的外交政策旨在为进一步加强我们的国家地位创造有利条件。

-我们在国际社会上工作的主要目标是哈萨克斯坦和我国人民的利益。我们要捍卫国际法和《联合国宪章》。我们认为，在国际关系中加强公正、不干涉内政、尊重国家主权和领土完整等原则至关重要。我们的外交政策将保持平衡、多边和建设性。哈萨克斯坦将尽全力推动与俄罗斯之间的同盟关系和与中国之间的永久合作伙伴关系，并与吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦等中亚兄弟国家和土耳其之间的全面合作，以及与亚洲、中东和欧洲等世界各国之间的相互有效合作关系的发展。我相信这种外交政策符合我国人民的利益。-托卡耶夫说。

最后，总统向奇姆肯特市优秀公民颁发了国家奖章。

【编译：小穆】