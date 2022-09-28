玛吾林·阿什姆巴耶夫：当前的世界焦躁不安

哈通社/阿斯塔纳/9月28日--哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫就国家元首哈斯穆-卓玛尔特突厥斯坦之行发表评论。

他表示，当前的世界焦躁不安。

-我们正在目睹地缘政治形势和国际局势进一步恶化。事实上，全球民众正在经历艰难时刻。此时此刻，维护、巩固国家地位的问题显然变得更加重要。-玛吾林·阿什姆巴耶夫说。

他表示，托卡耶夫总统会见突厥斯坦民众代表时，对此问题给予特别关注并指出想要保障国家主权、实现持续的繁荣发展，那么人民的团结对我们就和氧气一样不可缺少。如总统所述，团结统一，是和平、稳定和安宁的基础。因此，万事保持清醒和耐心，对于我们国家福祉和领土完整都非常重要。

他还指出，邻国公民大量入境势必引起国民关注。

-国家元首特别谈到了这个问题，并指出所有的问题都要耐心的讨论，并付诸理性的解决方案。目前情况下，我们只有以和平和睦为行动准则，才能立于不败之地。国家元首特别强调了以符合国家利益的方式解决这一问题的重要性。-玛吾林·阿什姆巴耶夫说。

他表示，在这种动荡不安的时刻，保持我们的团结一致比什么都重要。这是一项全民任务。现在是全民团结起来以维护国家统一的时候。世界现状清楚地表明了这一点。

-相信我们能够有尊严地克服这一考验，顺利朝着既定目标迈进。-玛吾林·阿什姆巴耶夫说。

【编译：阿遥】