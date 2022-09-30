英国皇家铸币厂公布查尔斯三世的硬币肖像

哈通社/阿斯塔纳/9月30日--据外媒综合报道，当地时间9月30日，英国皇家铸币厂公布了即将出现在硬币上的国王查尔斯三世肖像。

据路透社报道，这一肖像是英国雕塑家马丁·詹宁斯（Martin Jennings）的作品，并获得了查尔斯三世的亲自批准。

詹宁斯说，他的作品是根据查尔斯的一张照片雕刻而成的，这是他所创作过的«最小的作品»。想到«世界各地的人们将在未来几个世纪看到并持有»印有查尔斯三世肖像的硬币，令他感到«谦卑»。

按照英国王室传统，硬币上的查尔斯三世肖像面朝左边，与已故女王伊丽莎白二世在硬币上的肖像朝向相反，围绕肖像的拉丁文铭文意为«国王查尔斯三世，蒙上帝恩典，信仰的捍卫者»。

英国皇家铸币厂在一份声明中说，未来几个月，查尔斯的肖像将开始出现在流通中的硬币，以及一些纪念作品上。首批印有查尔斯三世肖像的硬币将是特别发行的5英镑硬币，以及纪念伊丽莎白二世的50便士硬币。

根据早前报道，当地时间27日，英国白金汉宫、皇家铸币厂、英格兰银行、皇家邮政集团宣布，印有英国国王查尔斯三世头像的硬币、纸币和邮票将逐步在市面上流通。同时，白金汉宫还公布了新的皇家标志。