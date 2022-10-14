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    11:54, 14 10月 2022 | GMT +6

    独联体国家元首理事会会议在阿斯塔纳开幕

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    哈通社/阿斯塔纳/10月14日—独联体国家元首理事会会议14日在阿斯塔纳开幕。

    据此前报道，在哈萨克斯坦担任独联体主席国的框架内，独联体国家元首理事会会议在阿斯塔纳召开，会议由哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫主持。亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯、土库曼斯坦和塔吉克斯坦国家元首和独联体执行秘书出席会议。

    据哈萨克斯坦外交部新闻发言人阿伊别克·斯玛迪亚尔沃夫介绍，独联体国家元首理事会是联合体最高机构，将讨论和解决该组织活动主要议题。元首峰会将是哈萨克斯坦担任独联体主席国期间最重要的活动之一。大流行之后，独联体所有成员国国家元首将首次以线下形式出席这一重要活动。

    据他介绍，2023年，由吉尔吉斯斯坦担任独联体主席国。

    值得一提的是，联体成员国外交部长理事会12日举行了例行会议，会议由哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德主持。亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦和土库曼斯坦外交部长出席了会议。

    据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10月7日出席了在圣彼得堡举行的独联体成员国首脑非正式会议。

    【编译：阿遥】



    标签:
    独联体 外交 黄金储备 首都
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