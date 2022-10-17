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    10:53, 17 10月 2022 | GMT +6

    首届全国传统射箭锦标赛在扎瑙津举行

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    哈通社/扎瑙津/10月17日--首届全国传统射箭锦标赛16日在扎瑙津市埃明·图雅阔夫体育场举行。

    首届传统射箭竞标赛吸引了全国各地200多名选手参赛。

    曼格斯套州州长努尔兰·诺海耶夫、哈萨克斯坦民族体育项目联合会会长伊斯兰别克·萨勒詹诺夫出席了锦标赛开幕式。

    努尔兰·诺海耶夫在致辞中表示，根据国家元首的指示，全国各地新建重建多个体育中心。近年来，国家对发展民族传统体育项目尤为重视，这一进程将持续下去。

    据悉，曼格斯套州有400多名传统箭术爱好者。其中，10-15名选手代表该州出征过多项国际赛事。

    据哈萨克斯坦民族体育项目联合会会长伊斯兰别克·萨勒詹诺夫介绍，在哈萨克斯坦，传统射箭项目兴起于上个世纪九十年代。近年来，这一运动已经上升到了国家层面。传统箭术是一项终身运动，所以老少皆宜。哈萨克斯坦完全有能力在国际射箭比赛取得佳绩。今年在土耳其举行的第四届世界游牧民族运动会上，哈萨克斯坦射箭队以3金、2银、3铜的成绩排名奖牌榜第二位。

    最终，齐姆肯特队获团体赛第一名，阿拜队紧随其后获第二名。获得第三名的是杰特苏队。

    此外，经过激烈角逐，最终决出了各年龄段组获胜者。

    【编译：阿遥】


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